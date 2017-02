A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Seduc) abriu inscrições para o processo seletivo voltado ao preenchimento de 297 vagas de professores formadores. Os aprovados atuarão junto aos 15 Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (Cefapros) da rede estadual. As inscrições devem ser realizadas nos Cefapros locais, até o dia 17 de fevereiro.

Serão ofertadas 20 vagas para o Cefapro de Alta Floresta; 29 para Barra do Garças; 20 para Cáceres; 21 para Confresa; 40 para Cuiabá; 18 para Diamantino; 12 para Juara; 13 para Juína; 19 para Matupá; 11 para Pontes e Lacerda; 20 para Primavera do Leste; 25 para Rondonópolis; 20 para Sinop; 14 para Tangará da Serra e 15 para São Félix do Araguaia.

Somente professores efetivos, com experiência de docência de, no mínimo, quatro anos na Educação Básica, podem participar do processo seletivo. É necessário também que os candidatos tenham pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado). A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais.

A prioridade será dada para os professores que trabalham com as disciplinas de Português, Matemática e Pedagogia – para fins de alfabetização.

Atualmente, a troca de profissionais dos Cefapros ocorre a cada quatro anos e o número de professores formadores é 200.

Eles são os responsáveis por realizar todos os cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional dos educadores da rede estadual de ensino. A cada dois anos, os professores dos Cefapros passarão por uma avaliação institucional organizada pela Seduc e, caso não atinjam um resultado satisfatório, terão de deixar a função.

Em 2016, a Seduc ofertou 27 cursos de formação, atendendo 2.425 educadores de 155 escolas.

A homologação das inscrições será disponibilizada no site da Seduc, no dia 23 de fevereiro. As provas terão duração de quatro horas e serão aplicadas nos Cefapros de cada município, em 02 de março, a partir das 8 horas. O resultado final será divulgado também no Site da Seduc, no dia 13 de março.

Para mais informações, basta acessar o Diário Oficial número 26.950, que circulou nesta terça-feira (30.01).