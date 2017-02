O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea) abriu inscrição para o treinamento do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) para médicos veterinários autônomos. A capacitação será realizada no dia 09 de março, na Superintendência Federal de Agricultura no Estado de Mato Grosso (SFA-MT/Mapa), em Várzea Grande.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 21 de fevereiro a 07 de março.

Para participar do treinamento é necessário preencher a ficha de inscrição (anexo) e encaminhá-la para o e-mail pecebt_ccda@indea.mt.gov.br. O curso só será realizado se atingir o número mínimo de 15 participantes. Caso o número de inscritos esteja abaixo do mínimo, o treinamento será adiado. A inscrição será confirmada via e-mail até o dia 07 de março.

Ao passar pela capacitação, o profissional poderá atuar no PNCEBT e ainda obter autorização para realizar a vacinação de brucelose. O treinamento irá abordar a legislação vigente dos programas estadual e federal de sanidade animal, diretrizes do programa, conduta ética dos médicos veterinários, entre outros temas. Os participantes receberão certificado de participação no término do evento.

O treinamento é realizado pelo Indea e conta com o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso (CRMV-MT).