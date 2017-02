O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT) em parceria com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), realiza no dia 30 de março, um treinamento para credenciamento de médicos veterinários autônomos e da iniciativa privada para atender Leilões e outras aglomerações de animais, e ainda, habilitação do veterinário para emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) com origem em aglomerações.

As inscrições estão abertas e seguem até 27 de março. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição (no anexo) e encaminhar para o e-mail: eventos_ccda@indea.mt.gov.br. A inscrição é gratuita. Foram ofertadas 40 vagas. O curso será realizado na sala de reuniões da Superintendência Federal da Agricultura no Estado de Mato Grosso - SFA/MT, em Várzea Grande.

O treinamento é requisito obrigatório para todos os profissionais que pretendem trabalhar no atendimento a leilões e demais aglomerações de animais em Mato Grosso e será oferecido uma única vez ao ano. A renovação do credenciamento é bianual, porém todos os veterinários que participaram do treinamento de 2016 terão, obrigatoriamente, que participar no ano de 2017, devido à publicação da nova legislação e procedimentos.

No treinamento serão abordados temas como a responsabilidade técnica em eventos, legislação para credenciamento de médicos veterinários autônomos e da iniciativa privada para atendimento a leilão e outras aglomerações de animais, cadastramento de empresas leiloeiras e recintos, o programa de emissão de documentos sanitários e a prática dos procedimentos eletrônicos do programa de emissão dos documentos sanitários, palestra sobre a Importância da Guia de Transito Animal (GTA) e palestra sobre brucelose com o Dr. Luís E. Samartino, da Argentina.