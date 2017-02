VG Notícias Inaugurado há um ano e meio, sete lojas fecham no shopping de VG

Inaugurado em 17 de novembro de 2015, o único Shopping de Várzea Grande também enfrenta crise financeira que assola o Brasil.

Desde a abertura das portas, sete lojas já fecharam no empreendimento e a próxima, a loja de eletrodomésticos City Lar deve funcionar só até a próxima segunda-feira (20.02).

Os consumidores que passeiam pelo shopping, na avenida Arthur Bernardes, já notam as portas fechadas e a diminuição nas opções para compras.

A aposentada Maria Aparecida demorou a perceber que o café que ela estava habituada a frequentar havia fechado. “Eu sempre tomava um café no “Amor e Chocolate”. Fiquei andando para procurar, achando que eu estava perdida, depois fiquei sabendo que tinha fechado”, conta.

A maioria dos comerciantes ainda mantém as atividades em outros locais, como é o caso da loja feminina Tábita Brito. O comércio ofereceu promoções aos clientes, mas não se manteve em Várzea Grande, e agora só atua em um Shopping de Cuiabá e na região central da Capital. A Diz Moda Masculina é outro exemplo. Ela mantém loja no centro da cidade e em outro Shopping da Capital, mas fechou suas portas no Shopping de Várzea Grande.

Segundo a assessoria do shopping, este é um movimento de renovação e “turnover” bastante natural em shopping centers.

“Há um ano abrimos o shopping com mais de 100 operações, o que é um número muito bom. É claro que o momento atual do país reflete nas operações comerciais, porém temos conquistado outros bons números: o aumento de vendas de janeiro deste ano foi de mais de 12% em relação ao ano passado. Nesse mesmo período o fluxo de clientes aumentou mais de 40%”, afirma.

Ainda conforme a assessoria, só este mês, duas lojas serão inauguradas no local, entre elas, a Farmácia do Trabalhador. E no próximo mês, três empreendimentos estão previstos.

“Isso nos mostra que o shopping vem reagindo muito bem, índice que vem se repetindo no mês de fevereiro. Para um cenário nacional de retração do consumo, o crescimento das vendas em janeiro se mostra muito relevante”, ressalta.