Reprodução Hospital do Câncer é vítima de novo golpe

Em nota divulgada nesta sexta-feira (19.05), o Hospital de Câncer relata ter recebido nova denúncia envolvendo a instituição de Saúde. Conforme a denúncia recebida pelo Hospital de Câncer, por meio de pais de alunos da rede Estadual, golpistas estão induzindo, estudantes a comprar e vender itens supostamente para ajudar a instituição.

Segundo a nota, o Hospital de Câncer de Mato Grosso não comercializa porta cartões, sacos de lixo, rifas ou outros itens fora do Hospital, como em escolas e órgãos públicos.

O HCanMT afirma que não possui ações desse tipo, e pede atenção dos pais, alunos e professores.

A instituição de saúde, ressalta que todas as doações encaminhadas ao Hospital são registradas em termo próprio.

Em nota, o hospital esclarece que as escolas que pretendem realizar ações de apoio ao Hospital podem fazer o ato, através de gincanas ou mobilizações para arrecadar alimentos, que podem ser entregues ao setor de nutrição do HCanMT.

Veja a nota

Hospital de Câncer recebe denúncia de novo golpe

Devido a denúncias realizadas por pais de alunos da rede estadual de ensino, o Hospital de Câncer de Mato Grosso vem esclarecer que não comercializa porta cartões, sacos de lixo, rifas ou outros itens fora do Hospital, como em escolas e órgãos públicos.

Segundo denúncia mais recente, estudantes são induzidos não apenas a comprar, mas a vender itens supostamente para ajudar a instituição. O Hospital não possui ações desse tipo, e pede atenção dos pais, alunos e professores, que podem encaminhar a denúncia ou tirar dúvidas sobre qualquer tipo de ação ou venda de produtos pelos telefones (65) 3648-7540, (65) 3648-7567, no site www.hcancer.com.br ou ainda pela página oficial do Hospital no Facebook.

As formas mais comuns das escolas envolverem os alunos em ações de apoio ao Hospital são em gincanas ou mobilizações para arrecadar alimentos, que podem ser entregues ao setor de nutrição do HCanMT. Ressaltamos que todas as doações encaminhadas ao Hospital são registradas em termo próprio.