O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HcanMT), em parceria com a Sicredi Centro Norte, inicia a segunda campanha de prevenção do ano. Neste mês de fevereiro a equipe de prevenção vai atender aos municípios de Pontal do Araguaia (21), Torixoreo (22) e General Carneiro (23).

A Campanha visa disponibilizar atendimento precoce oferecendo exames preventivos gratuitos de câncer de colo de útero, boca, próstata, mama e pele. Com uma média de 100 pacientes por especialidade, cada município tem uma média de 500 atendimentos.

Todos os atendimentos acontecerão nos Postos de Saúde de Família (PSF) dos respectivos municípios.

Em 2016, com a parceria com a Sicredi Centro Norte, o HcanMT conseguiu levar atendimento gratuito para 70 municípios e distritos do interior do estado.