Após 16 horas de julgamento, a justiça de Mato Grosso condenou nessa quinta-feira (01.09), em Rondonópolis, a 28 anos de reclusão, o mandante do crime de homicídio praticado contra o casal Ewando Carlos Sateles Barros e Marciana Siqueira da Silva, ocorrido em 1997, na Vila Olga Maria, na periferia da cidade. Os jurados acolheram a tese do Ministério Público e reconheceram o réu o como autor intelectual dos crimes.

De acordo com o promotor de Justiça César Danilo Ribeiro de Novais, ao final do julgamento, a juíza Tatyana Lopes de Araújo Borges decretou a prisão cautelar do réu. Segundo a denúncia oferecida pelo MP, Gilberto, conhecido na cidade por “Gilbertinho”, ordenou as mortes, porque sua ex-companheira Marciana rompeu o relacionamento entre ambos e passou a namorar Ewando.

O promotor de Justiça explica que em 2006, o executor do duplo homicídio, Adeir Filho, foi condenado a pena de 28 anos de reclusão pelo Tribunal do Júri de Rondonópolis. Sinézio de Faria, que foi denunciado como participante do crime, foi absolvido em 2011.

Segundo representante do Ministério Público, não resta dúvida de que o crime foi planejado. “Há crimes bem concebidos, bem preparados, bem executados e bem ocultados. O mandante achou que houvera praticado crimes perfeitos. Conseguimos demonstrar aos jurados todas as evidências que comprovaram ser ele o mandante dos crimes”, ressaltou Novais.