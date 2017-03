O governo do estado, por meio da Secretaria de Gestão (Seges-MT), abriu credenciamento nessa quinta-feira (09.03), para contratação de médicos para realizarem avaliações médicas periciais de servidores públicos nos municípios de Diamantino (a 209 km de Cuiabá), e Tangará da Serra (a 242 km da Capital).

A abertura do credenciamento foi publicada no Diário Oficial que circulou ontem e, segundo o governo, a expectativa é credenciar entre 10 e 14 novos profissionais para atender os funcionários públicos nas duas regiões. Atualmente, o estado conta apenas com 10 peritos.

Segundo a Coordenadoria de Perícia Média, a contratação dos novos médicos visa diminuir a distância percorrida e o tempo que leva entre o afastamento e a realização da perícia, que hoje gira em torno de 30 dias. Isso porque, hoje em dia, os servidores que precisam do serviço precisam percorrer cerca de 215 km para buscar atendimento em Cuiabá e nos municípios de Rondonópolis, Cáceres, Barra do Garças e Sinop.

Conforme a publicação, serão contratadas apenas pessoas físicas, ou seja, não serão aceitos credenciamentos em nome de pessoas jurídicas. Os interessados devem acessar o edital no site da Seges.