O ministro da Justiça interino, José Levy do Amaral Júnior, apresenta na próxima sexta-feira (17.02) o Plano Nacional de Segurança pelo Governo Federal. A informação consta na agenda do governador Pedro Taques (PSDB).

Segunda-Feira (13.02)

O governador inicia a semana fazendo despachos internos e também tem reunião com a presidente do MT Par, Maria Stella, pela manhã. Depois, Taques recebe o secretário de Estado de Saúde, João Batista Pereira da Silva, e os adjuntos da pasta.

No período vespertino, a primeira agenda é às 14h30, quando Taques tem reunião com a juíza Gleide Bispo. Às 15h, recebe o prefeito de Sorriso, Ari Lafin, e os deputados estaduais Mauro Savi e José Domingos Fraga. Às 15h30, Taques debate a reforma da previdência com as três associações que representam os policiais militares. Depois, o governador tem reunião com a prefeita de Chapada dos Guimarães, Thelma de Oliveira. Já às 18h, ele recebe o deputado estadual Sebastião Rezende e representantes do Gideões Internacionais.

Terça-feira (14.02)

Pela manhã, o governador tem reunião com o secretário de Estado de Gestão, Júlio Modesto, e os adjuntos da pasta. Em seguida, Taques embarca para Brasília. Na Capital Federal, está marcada audiência no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), juntamente com prefeitos da região Oeste de Mato Grosso. A segunda reunião é no Ministério dos Transportes. Ao fim do dia, o governador participa da posse do deputado federal Nilson Leitão como presidente da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA).

Quarta-feira (15.02)

O governador Pedro Taques participa da solenidade de entrega de medalhas Mérito de Operações Especiais. A cerimônia será na sede do Batalhão de Operações Especiais (Bope). No período vespertino, o governador faz despacho interno.

Quinta-feira (16.02)

O governador Pedro Taques recebe o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, com o objetivo de apresentar ações para contenção do desmatamento. O evento será no Salão Nobre Clóves Vettorato. Às 15h, o governador recebe o deputado federal Nilson Leitão e o prefeito de Alta Floresta, Asiel Bezerra. Em seguida, a reunião é com a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli.

Sexta-feira (17.02)

Às 10h, o governador Pedro Taques recebe o ministro da Justiça interino, José Levy do Amaral Júnior, que apresentará o Plano Nacional de Segurança. Mato Grosso aderiu à diretriz do Governo Federal em janeiro deste ano. Todos os detalhes da atuação no estado serão repassados no encontro. Depois, o governador almoça com a diretoria do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT-MT). Às 15h, o governador entrega caminhonetes para atender equipes de saúde em nove municípios, em cerimônia que ocorre no Palácio Paiaguás, em Cuiabá.