O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), disponibilizou 220 mil litros de óleo diesel para 22 municípios da região Oeste. O anúncio foi feito pelo governador Pedro Taques, em reunião com prefeitos, durante a 5ª edição da Caravana da Transformação, em São José dos Quatro Marcos (328 km a Oeste de Cuiabá).

Por meio desta parceria, cada prefeitura recebeu um cartão que possui crédito para 10 mil litros de diesel. O combustível deve ser utilizado no maquinário que irá fazer a manutenção de rodovias.

Prefeituras devem ficar atentas

No entanto, para liberar o cartão e ter acesso ao combustível, as prefeituras devem produzir e entregar à Sinfra um plano de trabalho das obras. Com base no conteúdo, a equipe técnica da Sinfra vai fazer um diagnóstico para determinar a quantidade de óleo diesel para efetuar os repasses. O produto será usado nos maquinários das prefeituras.

"A entrega da documentação é importante para que a Secretaria possa dar prosseguimento ao processo interno, visando beneficiar os municípios com o óleo diesel que vai ajudar a melhorar as nossas estradas", afirmou o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte.

Serão beneficiados os municípios de Araputanga, Cáceres, Campos de Júlio, Comodoro, Conquista D’Oeste, Curvelândia, Figueirópolis D’Oeste, Glória D’Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari D’Oeste, Mirassol D’Oeste, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos, Alto do Céu, Sapezal, Vale de São Domingos e Vila Bela da Santíssima Trindade.