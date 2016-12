Em 2016, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT), por meio da Superintendência de Programas Especiais, retomou a criação e instalação dos Centros de Atendimento Empresarial (CAEs). Foram estruturados 17 novos espaços. Desse total, apenas quatro que já receberam os equipamentos optaram pela inauguração no início de 2017, os de Lucas do Rio Verde, Castanheira, Alto Araguaia e Dom Aquino.

A iniciativa pôs fim a um intervalo de quase dois anos sem a criação de um novo CAE. O último, dos 52 existentes, foi entregue no início de 2015, na Capital. Com o Centro de Atendimento Empresarial, as ações do Governo do Estado junto ao micro e pequeno empreendedor estarão presentes, a partir do próximo ano, em 69 dos 141 municípios.

“Visitamos todos os que já estavam instalados para verificar as condições estruturais e de atendimento aos empreendedores. Do mesmo modo, estivemos in loco para apresentar a proposta aos gestores que aderiram em 2016. Um dos objetivos do nosso trabalho é promover parcerias públicas e privadas para fomentar e consolidar o Micro Empreendedor Individual (MEI)”, ressaltou o coordenador de Novos Projetos de Empreendedorismo da Sedec, Ady Trindade Filho.

As inaugurações dos novos CAEs começaram no dia 1º de dezembro, nos municípios de Curvelândia e Vila Bela da Santíssima Trindade. Na sequência, foram inaugurados centros em Ipiranga do Norte, Sinop, Nova Marilândia, Pedra Preta, Itiquira, Santo Antônio de Leverger, Brasnorte, Juína e São José do Rio Claro, no dia 17 de dezembro. Ainda aguardam definição de data os localizados em Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento.

“O CAE, além de formalizar o Micro Empreendedor Individual, dá suporte aos micro e pequenos empresários. O agente de desenvolvimento local, responsável pelo CAE, será um articulador do empreendedor no município. Terá o papel de estimular, mostrar caminhos, orientar sobre o processo de abertura da empresa e de como buscar recursos para a viabilização do negócio”, explicou o secretário adjunto de Empreendedorismo e Investimento da Sedec, Leopoldo Mendonça.

Entre os parceiros na viabilização do CAE estão o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Prefeituras, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Associações Comerciais.

Expectativas

Com a chegada do CAE na cidade, os cidadãos começam a vivenciar um novo ciclo na expectativa de melhorias no acesso às informações e também na agilidade dos processos. Em Itiquira, por exemplo, onde o CAE foi inaugurado em dezembro deste ano, os empresários já estão procurando o local e apresentando as demandas, conforme a necessidade, além de se inteirarem sobre as iniciativas ofertadas. O prefeito também está motivado e buscando parcerias para projetos em benefício do empreendedor.

“O CAE já é um sucesso e vai ficar ainda melhor. O prefeito já viabilizou, junto ao Sebrae, uma parceria para que no início de fevereiro de 2017 tenha palestras de capacitação para comerciantes e empresários. Também vamos atender a demanda do distrito de Ouro Branco, inclusive com palestras”, revelou a secretária municipal de Turismo de Itiquira e coordenadora do CAE na cidade, Ana Maria de Oliveira.