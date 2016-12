O governador Pedro Taques inaugurou as obras de recuperação da Avenida Aníbal Toledo no município de Poconé (102 km de Cuiabá), no final da tarde desta quarta-feira (21.12). Na solenidade, o chefe do Executivo Estadual ainda anunciou a construção da Arena da Cavalhada, espaço cultural da cidade turística.

As obras de reconstrução contemplaram 2,4 quilômetros da avenida, que faz ligação com a MT-060, estrada que corta o Pantanal mato-grossense. Para o governador, a entrega do novo pavimento mostra compromisso com a população.

“Quando eu passava por Poconé, na época em que era senador, já tinha conhecimento das dificuldades de acesso dessa importante avenida que dá acesso para a porta de entrada do nosso Pantanal. Como governador, resolvi que a recuperação deste trecho era uma das prioridades desta gestão”, disse Pedro Taques.

Além da recuperação da via, o Governo de Mato Grosso executou a pavimentação e a drenagem de águas pluviais na Rua 15 de Novembro, do trecho da Rua Antônio João até a Avenida Aníbal Toledo. A obra foi também executada na Rua Desembargador Martins.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, destacou a importância das obras no município. “Essa é uma obra importantíssima, pois todos os turistas que vêm de Cuiabá até a Transpantaneira passam por esta avenida. A imagem que se tinha aqui até pouco tempo era de abandono, e hoje é uma avenida moderna, com asfalto de melhor qualidade. Então, a obra vai dar um impulso ao turismo e também ao comércio local”.

Executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), por meio do Pró-Estradas, a obra foi financiada pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável de Turismo (Prodestur), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT).

Segundo a prefeita da cidade, Meire Adalto, a recuperação da pista era um dos maiores anseios da população poconeana. “Tínhamos vergonha dos turistas que chegavam aqui e encontravam esta via totalmente detonada, com buracos e lamaçal, principalmente no período chuvoso. Mas hoje eu fico muito feliz com o compromisso do governador, que está fazendo muito pelo nosso Estado, com transformações importantes que beneficiam a população”, destacou.

Cultura local

Ainda durante a cerimônia de inauguração, o governador Pedro Taques anunciou as obras de construção da Arena da Cavalhada. Local tradicional onde se concentram os desfiles típicos da cidade, o espaço atual não possui a estrutura adequada para as atividades.

“Nosso compromisso é sempre fazer mais e o melhor pela população. Mesmo em época de crise, tentamos desenvolver os melhores projetos que atendam ao máximo o cidadão mato-grossense. E cultura merece investimento e deve ser preservada, sim”, ressaltou o chefe do Executivo Estadual.