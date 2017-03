Reprodução

Exatos 14 dias após deixar a prisão, o goleiro Bruno já está contratado. O clube de Minas Gerais Boa Esporte fechou contrato de dois anos e meio com o jogador. A informação foi confirmada pelo advogado de Bruno, que já vestiu a camisa do time.

De acordo com informações do Globo Esporte, a estreia do atleta será daqui 50 ou 60 dias no Campeonato Mineiro. O Boa Esporte também joga na Série B do Campeonato Brasileiro. O advogado também afirmou que Bruno acredita que será bem recebido pela torcida e está focado na “ressocialização”.

Na próxima terça-feira (14), Bruno já começa a treinar. Segundo o advogado Lúcio Adolfo, ele recebeu diversas propostas, mas escolheu o time mineiro por “lealdade”.

Condenado a 22 anos e três meses pelo sequestro, cárcere privado e assassinato da ex-amante Eliza Samudio, o ex-jogador do Flamengo cumpriu seis anos e sete meses da pena e deixou a Associação de Proteção de Assistência ao Condenado (Apac), em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, pelo habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello.