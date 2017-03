EGO

As gêmeas de Campo Verde (134 km de Cuiabá), Júlia e Rafaela, 15 anos, se apresentaram na manhã desta sexta-feira (03.03) no Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo.

As cantoras moram há alguns meses em Goiânia, onde fazem oficinas para o desenvolvimento artístico.

Conhecidas nas redes sociais, as gêmeas iniciaram com o vídeo da música “na mesma moeda” e agora lançam a primeira faixa da dupla, “Paredes Pintadas”.