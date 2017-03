A Feira Internacional do Turismo do Pantanal – FIT 2017 que acontecerá entre os dias 20 a 23 de abril, no Centro de Eventos do Pantanal, já começa a afinar os detalhes da programação.

Nesta edição, a parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) se repetirá, sendo assim, caberá ao órgão a gestão da área gastronômica do evento. A ideia inicial é que o Senac promova algumas atividades ligadas ao segmento, como aulas-show e apresentações, e, também, faça a curadoria do setor de gastronomia de modo que todos estejam afinados com o tema que este ano será o ‘Turismo Sustentável’.

A area gastronômica da FIT é sempre uma das mais movimentadas, pois, além de enaltecer os produtos regionais, traz ao público propostas inusitadas que atiçam a curiosidade. Para quem não lembra, na edição passada, fez o maior sucesso o ‘baguncinha de Pacu Peva’ e o ‘Revirado Cuiabano’ servido dentro do pão.

Este ano, a idéia é aliar a boa gastronomia com elementos sustentáveis tanto no conceito das receitas quanto no modo de preparo, selecionando os produtos para que os pratos fiquem mais naturais. Outro ponto é fortalecer as parcerias com produtores locais, tanto da agricultura familiar como aqueles que se dedicam a preparar iguarias 100% mato-grossenses.

“Sobre essa questão estamos alinhando junto com o Senac quais novidades apresentaremos na Feira, mas, nossa intenção é, mais uma vez, trazer algo diferenciado que chame a atenção do público e enalteça os produtos fabricados na nossa região, que traduzem a nossa cultura e nosso povo”, explica o secretário adjunto de Turismo, Luis Carlos Nigro.

Delícias na FIT 2017 - Como não poderia deixar de ser, a Feira deste ano já conta com alguns participantes, dentre eles, diversos estabelecimentos tradicionais da cidade e alguns novos que prometem trazer boa mesa para agradar a todos os paladares.

São eles: Casa do Parque, Capriata Buffet, Dom Sebastião, Easy Burger, Festeiros de São Benedito, Mariana do Altayr – Manso, Neo Drinks, Pomodori e as bikefoods: Maria Gracinha, Casa dos Bolos e ‘Ei, cadê meu doce?’.

A FIT 2017 - A FIT Pantanal é um evento realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC e o Trade Turístico de Mato Grosso em parceria com o do Sindicato das Empresas de Turismo de Mato Grosso.

Este ano, a Feira Internacional do Turismo do Pantanal terá como tema ‘Turismo Sustentável’ atendendo ao direcionamento adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU) que elegeu 2017 como ‘o ano do turismo sustentável para o desenvolvimento’, no sentido de fomentar o entendimento entre os povos, conduzir a conscientização da rica herança cultural de várias civilizações e melhorar a apreciação dos valores entre às diferentes culturas, contribuindo para fortalecer a paz no mundo.

O evento será realizado no Centro de Evento Pantanal de 20 a 23 de abril, com foco em negócios, onde serão comercializados produtos e destinos turísticos por agências, hotéis, empresas aéreas, feira de municípios, haverá encontros institucionais, palestras e oficinas, atendimento empresarial, feira de artesanato, festival gastronômico, apresentações artísticas e culturais.