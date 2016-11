Jana Pessôa/Setas-MT

Trabalhadores que necessitam de auxílio para intermediação da mão-de-obra podem participar nesta sexta-feira (25.11) do 3º Feirão do Emprega Rede. A ação, realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), por meio do programa Emprega Rede, irá levar vagas de trabalho, cursos de capacitação e serviços de cidadania a Várzea Grande.

O atendimento será realizado das 09h às 17h, na unidade do Serviço Nacional de Emprego (Sine) do municípios, localizada no Várzea Grande Shopping. Ao todo, serão nove opções de serviços prestados e que garantem o acesso a cidadania para pessoas em situação de vulnerabilidade social, como por exemplo: oficina de técnicas de negociação e corte de cabelo.

O secretário adjunto de Trabalho e Emprego, Samir Prado, ressalta a importância de os trabalhadores participem do evento para tentar se recolocar no mercado de trabalho. “Essa é uma oportunidade excelente porque, além de realizar a intermediação da mão-de-obra, garante outros serviços essenciais à população”, disse.

Durante todo o dia, os trabalhadores que quiserem se candidatar as vagas de trabalho, poderão se cadastrar no banco de dados do órgão, para serem posteriormente pré-selecionados pelas empresas que possuem vagas disponíveis. Para tanto, basta comparecer ao local portando documentação pessoas, como registro de nascimento, carteira de trabalho, além do currículo.

Qualificação

Os usuários que estiverem no Sine poderão participar in loco de uma capacitação para produção de bonecas de pano. A aula será ministrada às nove horas. Durante a manhã e tarde, a empresa Sorv e Cia estará efetuando as inscrições de interessados em ingressar no curso de produção de doces, bombons e panetones para o Natal.

Cidadania

A empresa Galvan Cabelereiros irá ofertar gratuitamente aos participantes do evento o corte de cabelo, design de sobrancelha, e sobrancelha de hena, durante todo o dia. Também o dia todo, a organização não governamental (ONG) Amigos do Bem realizará inscrições para exames de oftalmologia gratuita. Aferição de pressão e glicemia, também serão disponibilizados.

Das 09h às 17h, a secretaria-adjunta de Cidadania da Setas irá disponibilizar serviços de emissão gratuita de documentos como CPF (1ª e 2ª via), entre outros.

Emprega Rede

O Emprega Rede é um programa do Governo do Estado dentro do pacote de ações do Transforma Mato Grosso. O objetivo é promover a inclusão produtiva, especialmente do público vulnerável.

São pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, pessoas acima de 45 anos, jovens e egressos do trabalho escravo, do tráfico de pessoas e do trabalho infantil, que são conduzidas para o mercado de trabalho, cursos de qualificação e outras oportunidades.

As unidades da rede socioassistencial (Cras e Creas), delegacias de polícia, Sine e organizações não governamentais são a porta de entrada deste público ao Programa Emprega Rede.