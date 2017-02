O governador Pedro Taques (PSDB) anunciou nessa segunda-feira (20.02) que o advogado e ex-vereador Paulo Borges vai assumir a presidência da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI). O ato de nomeação deve ser publicado ainda esta semana no Diário Oficial do Estado.

Paulo Borges e o vice-presidente da MTI, Evaristo Georgio Fava, estiveram reunidos com o governador Pedro Taques no Palácio Paiaguás nessa segunda-feira. Em seguida, Borges foi apresentado aos servidores da MTI e já iniciou o processo de transição juntamente com Evaristo, que respondia interinamente pela presidência da empresa desde a saída do presidente anterior, André Kompatscher, ocorrida em janeiro deste ano.

Biografia - Paulo de Campos Borges Júnior tem 46 anos, é advogado, pós-graduado em Direito Público e Administrativo pela UFMT. Foi vereador por Cuiabá, diretor de Meio Ambiente da capital, diretor executivo do Instituto Predial e Territorial Urbano (IPDU), secretário municipal de Infraestrutura e secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Cuiabá.