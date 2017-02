VG Notícias

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB) disse que agiu de boa-fé e nunca teve intenção em realizar nenhum tipo de nepotismo. A declaração feita na manhã desta quarta-feira (22.02), durante lançamento da internet é Wifi na Orla no Porto, é em resposta a investigação do Ministério Público Estadual (MPE) de nepostimo cruzado entre o prefeito e o presidente da Câmara, Justino Malheiros (PV).

“Não tive nenhuma intenção em fazer nenhum nepotismo cruzado, até porque eu combato o nepotismo e estou normatizando isso, depois de fazer um estudo que pedi a Procuradoria Geral do município”.

Segundo Pinheiro, ele apenas reconduziu para o cargo um servidor que tinha qualificação para isso e estava lá três anos e meio, assim como reconduziu outros servidores.

“Eu vou explicar isso para o Ministério Público e tenho certeza que isso será equacionado. Mas também, se houver que tomar alguma posição ou decisão em comum acordo com o MP, nós tomaremos. Não há nenhuma intenção em patrocinar nepotismo nem direto, nem cruzado, de forma alguma”, justifica.

Conforme portaria assinada pelo promotor de justiça Roberto Turin, do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público, Pinheiro nomeou Júlio Malheiros, irmão do vereador para a função de secretário-adjunto de obras públicas.

Em contrapartida, Justino Malheiros nomeou a cunhada do prefeito, Barbara Helena de Noronha Pinheiro no cargo comissionado de secretária de Gestão de Pessoal da Câmara Municipal de Cuiabá.

Diante dos fatos, Turin instaurou inquérito civil para investigar os fatos, e ainda solicitou à Prefeitura de Cuiabá toda a documentação relacionada a nomeação de Júlio Malheiros, e à Câmara Municipal de Cuiabá para entregar documentos relacionados a nomeação de Barbara Pinheiro.