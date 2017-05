Reprodução/ Facebook

A estudante de arquitetura, Kedma Oliveira, 23 anos, conhecida após deixar uma carta de despedida para a família e tentar se suicidar no início de maio participará de um concurso de beleza neste domingo (21.05) no Várzea Grande Shopping.

O desaparecimento de Kedma ganhou repercussão em três de maio após ela deixar uma carta aos pais em que cita uma traição da irmã com seu ex-namorado, e pai de sua filha.

A estudante foi encontrada quase 24 horas depois por um taxista que a levou a Estrada de Chapada dos Guimarães e a impediu de cometer suicídio. A família da jovem mobilizou as redes sociais para encontra-la.

Neste domingo, Kedma disputará o posto de Miss Várzea Grande shopping com 32 candidatas, moradoras do município e de Cuiabá.

Acusada de usar o desaparecimento para se autopromover, a estudante fez um desabafo em sua rede social, mas apagou a postagem.

“Para as pessoas que estão me julgando, inúmeras vezes que me joguei na frente dos carros, nenhuma delas foram bem sucedidas. Desculpa se minha dor parece pequena pra vocês que mandam esses comentários”, desabafou.