Mais de R$ 200 mil de contribuintes inscritos na divida ativa fizeram renegociação, por meio da Procuradoria Geral do Estado em seu estande de atendimento durante a 5ª edição da Caravana da Transformação, realizada em São José dos Quatro Marcos no último final de semana.

Esta foi a primeira vez que a PGE participou deste evento promovido pelo Governo de Mato Grosso. “A participação da PGE na Caravana foi um trabalho grandioso para a instituição e nos insere no cenário de importantes parcerias com foco na arrecadação fiscal tão urgente e necessária”, disse a procuradora geral adjunta, Gabriela Novis Neves Pereira Lima, que participou na supervisão dos trabalhos durante os dias "D" no evento.

A Caravana proporcionou à instituição divulgar seus serviços no interior, principalmente sobre a área fiscal, além de acompanhar o trabalho de outras secretarias do Governo. Nos dias que antecederam a Caravana, a PGE já havia notificado mais de 900 devedores da dívida daquele município e de outras 10 cidades da região.

“Fizemos uma parceria com o Tribunal de Justiça, que nos liberou uma parte do seu estande para atendermos os contribuintes sobre os processos da dívida ativa. O trabalho foi elogiado pelo presidente do TJ-MT, Rui Ramos Ribeiro, que salientou que daqui pra frente essa parceria vai continuar “, comentou o diretor geral da PGE, Kleber dos Santos.

“O resultado foi positivo. Embora tenha sido a primeira vez em que a PGE participou da Caravana da Transformação, serviu de experiência e base de laboratório. Para o próximo evento pretendemos planejar outras estratégias necessárias para fortalecer o atendimento”, avaliou o procurador do Estado, Romes Júlio, da Sub Procuradoria geral Fiscal, que estava no posto atendimento juntamente com a equipe de profissionais da instituição.