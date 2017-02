Assessoria / Sinfra-MT

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informou nesta segunda-feira (06.02) que recuperou de imediato o trecho da Rodovia MT-270 que ficou danificado por conta das fortes chuvas que atingiram a região de Rondonópolis.

De acordo com a pasta, o trânsito no local já foi 100% liberado. Um novo bueiro vai fazer a vazão das águas pluviais da pista. Segundo o levantamento da Superintendência de Obras da Sinfra, um dos bueiros da região cedeu devido ao grande impacto das águas. O trecho danificado fica entre as cidades de Rondonópolis e Guiratinga.

Segundo a Sinfra/MT, equipes de execução foram prontamente acionadas assim que souberam do incidente no último dia 31 de janeiro. “Fizemos uma ação rápida e em tempo recorde, devido o trecho ser importante para a região. Isso mostra o compromisso que temos com o cidadão, além de preservar a segurança de motoristas que trafegam na pista”, disse o secretário da Sinfra, Marcelo Duarte.

Conforme a superintendência de obras da Sinfra, a recuperação deve ser totalizada ainda esta semana. “O trânsito está totalmente liberado, no entanto, motoristas sempre devem estar atentos até por conta das fortes chuvas desta época do ano”, finalizou o secretário.