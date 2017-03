A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) iniciou as discussões sobre a possibilidade de um convênio com a Associação Mato-Grossense de Municípios (AMM) para a realização e execução de projetos de reformas nas escolas da rede estadual.

Nessa quinta-feira (02.03), o secretário-adjunto de Obras e Estrutura Escolar da Seduc, Allan Porto, recebeu o presidente da AMM, Neurilan Fraga, para discutir sobre um possível convênio.

Segundo Allan Porto, o convênio seria firmado, inicialmente, para a elaboração de projetos básicos e executivos de 49 obras em 14 regiões do Estado. “Nossa demanda é muito grande, temos mais de 700 escolas e a maioria precisa de reforma ou ampliação. A ideia deste convênio é repassar recursos para a AMM contratar esses profissionais e dar suporte à Seduc na elaboração de projetos”, afirmou o secretário.

Para Neurilan, a iniciativa tem como objetivo dar celeridade as reformas. “Temos uma equipe capacitada e em quantidade suficiente para abranger todas as 14 regiões do estado”, afirmou.

De acordo com Allan Porto, uma vez que o convênio seja firmado, a Seduc irá marcar um novo encontro para definir os prazos e as equipes necessárias para os projetos.

“Temos uma equipe de técnicos e engenheiros, mas temos uma demanda de mais de 180 escolas; então, a nossa equipe não consegue dar vazão para todos estes projetos. A ideia é conveniar com a AMM e utilizar a equipe deles para dar mais celeridade a todos estes projetos que foram pactuados no nosso plano de execução”, afirmou.

Nesta sexta-feira (03.03), as equipes da Seduc e da AMM voltam a se reunir para debater sobre os trâmites do possível convênio.