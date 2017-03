O governo do Estado paga nesta sexta-feira (10.03) os salários dos servidores públicos estaduais da ativa.

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) os valores creditados nas respectivas contas dos funcionários somam R$ 181 milhões. A folha líquida de fevereiro totaliza R$ 324 milhões e inclui ainda os pagamentos já efetuados aos inativos e pensionistas, além dos servidores das autarquias.

Mesmo com a crise que se estabeleceu nas contas públicas nacionais e dos estados, o governo mantém o compromisso de pagar os salários dentro do prazo legal, previsto na Constituição Estadual. O pagamento até o dia 10 do mês seguinte ao trabalhado foi adotado pelo Executivo para se adequar ao momento de retração da economia.

Do total pago aos servidores, R$ 181 milhões correspondem à folha dos funcionários em atividade e R$ 135 milhões foram destinados aos inativos e pensionistas, que receberam o salário no dia 06 deste mês.

O Executivo já efetuou também o pagamento da folha dos servidores das autarquias (Metamat, MTGás, MTPar, Ceasa, Empaer, MTI e Sanemat), que são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no montante de R$ 8 milhões. O valor foi pago no dia 7, conforme determina a legislação.

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), o 13º dos servidores que fizeram aniversário em fevereiro serão pagos na quarta-feira da próxima semana, dia 15. A folha soma R$ 29,6 milhões e contempla servidores ativos e inativos.