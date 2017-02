A Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social informou que pessoas com interesse em qualificação presencial podem se inscrever gratuitamente para 70 vagas nos cursos de Auxiliar de RH, Auxiliar Administrativo e Pintor de Obra. A oferta dessas vagas é uma ampliação das ações de qualificação que foram ofertadas durante os “Dias D“ da Caravana da Transformação, realizada na semana passada em Jaciara.

As inscrições devem ser feitas na sexta-feira (03.02), das 08h às 16h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Santo Antônio, em Jaciara. As 70 vagas estão distribuídas dessa forma: 30 para Auxiliar Administrativo, 15 para Auxiliar de RH e 25 para Pintor de Obra. Todos os cursos serão totalmente gratuitos.

Essa oportunidade de qualificação gratuita para a população de Jaciara é resultado da parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), por meio da Secretaria Adjunta de Trabalho e Emprego e o Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, Max Russi, destaca que um dos objetivos da ação é contemplar pessoas que estão necessitando se capacitar e poder disputar vagas de trabalho ofertadas na região. “Estamos motivados em ampliar a capacidade produtiva da população menos assistida. Mas, sabemos que isso só é possível com a qualificação profissional, por isso fizemos essa parceria com os Centros de Referência, onde existe a triagem social e as vagas serão contempladas para quem de fato está precisando ser incluído no mercado de trabalho” pontou o titular da Setas.

De acordo com o secretário adjunto de Trabalho e Emprego da Setas, Samir Prado, muitas pessoas procuraram o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e a Caravana em busca de oportunidades de qualificação e o resultado foi a ampliação das vagas. “Avançamos no contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social no objetivo de mobilizar a presença dos trabalhadores assistidos pelos programas socioassistenciais e a Setas irá disponibilizar infraestrutura para a realização das inscrições nessa sexta-feira”, pontua o secretário.

A coordenação explica que o público prioritário para se beneficiar dos cursos de qualificação, são as pessoas em vulnerabilidade e assistidas por programas do Governo Estadual ou Federal, à exemplo do Bolsa Família.

O CRAS Santo Antônio, está situado na Avenida Tupiniquins, número 1230, no bairro Santo Antônio, em Jaciara.