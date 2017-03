Cinco regiões e um total de 13.308 cirurgias. Esse é o resultado que o Governo do Estado alcançou por meio da Caravana da Transformação nessa última terça-feira (14.03), com a realização da quinta edição que ocorre até a próxima sexta-feira (17.03), em São José dos Quatro Marcos. A expectativa, até o término da edição, é que este número chegue a pouco mais de 14 mil cirurgias de catarata, pterígio e yag laser.

O resultado prévio é motivo de comemoração pela coordenação executiva do programa. Segundo o secretário de Estado do Gabinete de Governo e coordenador-geral da iniciativa, José Arlindo de Oliveira, a edição de Quatro Marcos está acontecendo dentro do esperado, mas diversos outros fatores contribuíram para que o Estado chegasse a esse número.

“A adesão dos municípios foi total, com destaque à cidade sede, Quatro Marcos, e ao prefeito Ronaldo, que não mediram esforços para que tudo estivesse pronto para que o Estado chegasse até a região. Isso é muito importante para nós. Pretendemos atender outras regiões este ano e é importante que os gestores municipais trabalhem em conjunto com o Governo para garantir que toda a população seja atendida”, explicou Arlindo.

Desde julho do ano passado, a Caravana já atendeu os municípios de Barra do Bugres, Peixoto de Azevedo, Canarana, Jaciara e São José dos Quatro Marcos. Ainda este ano, deve atender outras seis regiões do Estado, que ainda estão sendo estudadas.

A escolha dos municípios se deve a um estudo prévio que leva em consideração o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a idade populacional, já que o programa é direcionado a pessoas com mais de 55 anos, a demanda reprimida – quando há fila de espera – e a presença de unidades de saúde de referência próximas à realização do local de evento.

Não são apenas os benefícios na saúde dos pacientes que podem ser evidenciados durante a realização de uma caravana. O acesso aos serviços de cidadania, como a emissão de documentos, a realização de cursos de qualificação, o direcionamento ao mercado de trabalho, as orientações jurídicas são alguns exemplos do que a população encontra no programa.

"Além disso tem o ganho econômico. Com uma grande estrutura montada na cidade, é natural que servidores do Estado e funcionários da empresa que presta os serviços oftalmológicos lotem os hotéis e restaurantes da cidade. Isso gera um impacto positivo na economia do município, afinal, são cerca de 400 pessoas circulando na localidade”, explicou Arlindo.

Segundo o levantamento da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos, a Caravana movimentou aproximadamente R$1 milhão durante os dias de evento.

Balanço - A quinta edição já atendeu 6.019 pessoas, realizando um total de 33.498 procedimentos oftalmológicos (consultas, exames e cirurgias). Destes, 2.178 cirurgias e 1.703 atendimentos pós-operatórios já foram realizadas nesta edição.