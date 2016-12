A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT) divulgou o edital de licitação para a construção de uma nova quadra poliesportiva, na Escola Estadual Juscelino K. de Oliveira, no município de Poconé (103 km ao Sul de Cuiabá). A escolha da empresa acontece no dia 12 de janeiro de 2017.

A chamada pública para o processo licitatório consta no Diário Oficial do Estado (DOE), que circulou no dia 20 de dezembro. Já a licitação será em 12 de janeiro de 2017, às 14h, no auditório da Seduc-MT.

O processo será realizado por meio da modalidade Tomada de Preços, sob os cuidados da Comissão Permanente de Licitação do órgão. O edital, anexos e documentos técnicos estão à disposição no site da Seduc-MT e por meio da Comissão Permanente de Licitação, nos telefones: (65) 3613-6590/6322.

A Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira está localizada no bairro Cohab Nova e foi fundada em 1980. Atualmente, conta com mais de 500 alunos matriculados, entre o 1º ciclo (alfabetização) e 3º ciclo (8º série).

A iniciativa de construção da quadra poliesportiva no local tem como objetivo o fomento do esporte e da participação da comunidade na formação dos alunos.

A ação visa ainda promover um desenvolvimento físico e mental mais saudável para os estudantes, além de aumentar a qualidade de vida e abraçar a inclusão social.