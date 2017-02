O secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon, informou que o município de Lucas do Rio Verde deve receber até o final de 2018 duas escolas públicas estaduais, por meio de uma parceria entre o Governo de Mato Grosso e a Prefeitura. A informação foi confirmada durante reuniões entre o prefeito de Lucas, Luiz Binotti, e o secretário, e depois com o governador Pedro Taques (PSDB).

De acordo com a Seduc/MT, das duas unidades escolares, a maior está dentro do projeto de Escola Modelo e terá turmas em período integral. “Para a unidade menor será feito um convênio para o município construir e para escola maior o Estado entra com metade e o município com a outra metade”, explicou Marrafon.

Segundo a pasta, o investimento no município, está sendo estudada a possibilidade de levar para a Escola Modelo dois cursos da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), com aulas no período noturno.

O gestor municipal de Lucas do Rio Verde saiu satisfeito dos encontros. “Foi um dia produtivo, acreditamos que devemos nos aproximar mais do Governo do Estado porque podemos fazer muito em parceria. Apesar de ser conhecido como um município rico, nossa renda per capta diminuiu, enquanto a população aumentou, criando uma demanda social”.

A infraestrutura também estava na pauta da reunião com o governador. O município propôs uma parceria para a construção das chamadas “agroestradas”, que ainda têm a participação de produtores rurais para a construção, e solicitou a reforma e iluminação do aeroporto da cidade, para que possa receber voos noturnos.

“Somos parceiros dos municípios para melhorar a qualidade de vida da população e levar mais investimentos para todas as regiões do estado. Recebemos e analisamos todas as demandas para que os prefeitos saiam com encaminhamentos de suas pautas”, frisou o governador.