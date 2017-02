Assessoria / Sinfra-MT

O governo do Estado informou, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), que já começou a ser construída a ponte sobre o Rio Pari, em Várzea Grande.

De acordo com a Sinfra/MT, com 60 metros de comprimento, a estrutura vai dar acesso à Avenida Universitária, próxima ao campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A obra está orçada em R$ 5,3 milhões.

Segundo a pasta, o intuito da construção da ponte é desafogar o trânsito em diversos pontos da Capital. As estruturas de concreto estão previstas para serem iniciadas em 2017 e entregues até o final de 2018.

“A construção destas três pontes vai dar uma ‘nova cara’ para Cuiabá. Estamos aguardando a definição de alguns detalhes para recebermos os recursos do Banco do Brasil para tocar as outras duas obras por meio do programa Pró-Concreto, mas acredito que todas estarão em andamento ainda este ano”, afirmou secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte.

A Secretaria disse ainda que será construída uma ponte que vai ligar o bairro Santa Rosa em Cuiabá, até a popular “Estrada da Guarita”, em Várzea Grande. “Os motoristas, que atualmente têm que pegar a Av. Beira Rio e atravessar a Ponte Mário Andreaza para chegar em Várzea Grande, vão passar ganhar mais um acesso muito mais rápido a partir desta obra”, disse o secretário.

A Sinfra também prevê a construção de uma terceira ponte que irá facilitar a vida de quem vem da região do Coxipó, em Cuiabá, rumo ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon. A obra, que irá conectar o bairro Parque Cuiabá a Avenida 31 de Março, em Várzea Grande, vai contemplar uma estrutura com 320 metros de comprimento. O projeto está licitado e contratado no valor de R$ 36,7 milhões por meio de investimentos do Banco do Brasil. A previsão é que os trabalhos comecem também em 2017.