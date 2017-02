Uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cuiabá prevê a construção do Parque Dante de Oliveira com área de lazer e um memorial em homenagem ao ex-ministro e ex-governador mato-grossense já falecido.

Nesse sábado (25.02), o governador Pedro Taques e o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, vistoriaram na capital, nas proximidades do bairro Santa Rosa, a área comprada com esta finalidade na gestão Wilson Santos, hoje secretário de Estado de Cidades, que também participou da inspeção in loco junto com o secretário-adjunto de Estado de Esportes, Leonardo Oliveira, sobrinho de Dante de Oliveira, e o deputado federal Fábio Garcia.

O projeto original foi elaborado pelo engenheiro Antonio Carlos Cândia e conta com pista de caminhada, quiosque, campos de futebol e quadras. Porém, apenas nesta quinta-feira (02.03) o governador e Emanuel pretendem se debruçar sobre ele para avaliarem se aprovam a proposta original ou se requerem alterações.

Inicialmente, a área do parque conta com 25 hectares, mas há possibilidade do tamanho dobrar devido a uma aquisição da Prefeitura de Cuiabá à época da compra do terreno que ainda vai ser estudada no projeto original. “Existem determinados recursos da compensação ambiental que podem ser usados em unidades de conservação ou parques”, declarou o governador ao ser questionado sobre o recurso para a obra.

Conforme o prefeito, há parcerias com o próprio Governo do Estado de recursos alocados que já estão judicializados “que estão praticamente liberados e que facilitam a ocupação da área por parques ou espaços públicos para preservação do meio ambiente”.

Para Emanuel Pinheiro, a área é um verdadeiro patrimônio ambiental dentro da cidade. “Temos o dever de preservar e agregar o maior número de valores possíveis para fazer desta uma área de aproveitamento múltiplo de lazer, qualidade de vida e de mais um espaço público natural a ser entregue para a população. Por isso, combinamos esta vinda com o governador aqui, para pensarmos juntos mais uma opção de lazer, embelezamento, entretenimento, e qualidade de vida para a nossa população cuiabana que ruma para os 300 anos”.