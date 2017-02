Junior Silgueiro

O secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon, anunciou que será construído em Alta Floresta (a 803 km de Cuiabá) um Centro Integrado Escola-Comunidade (Ciec), o novo tipo de escola-modelo da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc).

O anúncio foi feito em visita ao município na segunda-feira (20.02). Na oportunidade, o secretário percorreu escolas da região e apresentou o programa Pró-Escolas à comunidade.

A comitiva da Seduc Interativa, liderada por Marrafon, visitou 10 escolas urbanas, onde conheceu de perto a realidade vivenciada por centenas de estudantes. “Passamos a manhã visitando as escolas, conhecendo e vendo a realidade, para que assim, após um diagnóstico, possamos construir o novo”, disse o secretário.

Melhoria na pintura, nos refeitórios e na rede de internet foram alguns dos problemas apontados pelo secretário, que se comprometeu, de forma emergencial, a licitar móveis novos para os refeitórios. Além disso, as escolas também vão ganhar uma nova pintura.

“Também viemos anunciar a construção de um projeto-piloto de inovação, inspirado em práticas de ensino de todo o mundo. Serão só 15 em Mato Grosso, e um deles será em Alta Floresta devido a demanda existente na região. O Ciec ofertará o ensino integral”, disse Marrafon.

Até o momento, foram anunciados 14 Centros Integrados, que serão instalados em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Barra do Garças, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Tangará da Serra e Pontes e Lacerda. Cada unidade receberá um investimento médio de R$ 12 milhões, com recursos próprios e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).