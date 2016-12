Com o fomento e investimentos na área de formação, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT), por meio da Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito (CEPT), alcançou um aumento de 1.370% no número de alunos formados no biênio 2015/2016, se comparado ao biênio 2013/2014. De acordo com o relatório apresentado ao presidente do Detran, Arnon Osny, foi um salto de 190 para 2.603 alunos formados.

A CEPT realizou 16 cursos de formação em diversas turmas e áreas que tiveram como objetivo a padronização e melhoria da qualidade do serviço prestado, aperfeiçoamento do processo de ensino, sensibilização para adoção de condutas responsáveis e seguras no trânsito, formação de profissionais aptos a se credenciar junto à entidade, formação de agentes multiplicadores para propagação das ações de educação para o trânsito e inserção do tema "trânsito" no âmbito escolar.

O coordenador da CEPT, Ederson Carlini, informou que as aulas foram ministradas pela equipe de docentes lotados na Coordenadoria aos demais servidores de setores da autarquia, bem como, servidores de outras secretarias, corporações e profissionais credenciados junto ao órgão.

“Na área de formação, a Coordenadoria vem contribuindo para a construção de um trânsito seguro, humanizado e com inclusão social através da qualificação contínua da sociedade”, afirma Ederson Carlini.

O público alvo alcançado com os cursos foram: psicólogos credenciados junto ao Detran, servidores de carreira da autarquia, condutores que respondem por crimes de trânsito, despachantes de trânsito credenciados, professores da rede pública e privada, demais servidores públicos e sociedade em geral.

Municípios atendidos

Ainda de acordo com o relatório, cem por cento das microrregiões do Estado de Mato Grosso foram atendidas pela Escola Pública de Trânsito com cobertura de 56,42 % do total de municípios do Estado até novembro de 2016, um aumento de 25.93 % na cobertura dos municípios se comparado ao ano de 2014.

O público alvo alcançado na realização das campanhas educativas de trânsito, nos anos de 2015 e 2016, foi de aproximadamente 180 mil atendimentos com trabalhadores rurais, alunos das escolas, transportadores de carga, funcionários de empresas solicitantes e sociedade em geral.