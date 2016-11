Assessoria

A partir de dezembro deste ano, os servidores estaduais terão ainda mais oportunidades de capacitação profissional. A Secretaria de Estado de Gestão (Seges), por meio da Superintendência da Escola de Governo, irá oferecer cursos online com certificação através do Programa de Educação à Distância (EAD). A plataforma foi apresentada ao titular da Seges, Julio Modesto, na semana passada.

Serão ofertados cursos em diversos temas, visando aprimorar o conhecimento aplicado ao setor público. A expectativa é abranger 100% dos municípios do Estado.

O secretário de Estado de Gestão informa que com esta iniciativa, a Seges espera dobrar o número de servidores qualificados no próximo ano. “Nossa expectativa é que o número de qualificações, que este ano ultrapassaram quatro mil servidores, seja dobrado”, disse.

O objetivo do programa é ampliar o atendimento aos servidores públicos e facilitar o acesso aos cursos de capacitação, principalmente aos servidores do interior do Estado. A proposta de educação à distância é descentralizar o processo de aprendizagem, dando autonomia ao aluno para estudar, revisar e seguir o curso respeitando o ritmo de produção de cada um.

Além disso, durante os cursos, os estudantes contarão com acompanhamento de tutores através da plataforma online, para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos, garantindo atendimento personalizado ao servidor.

Para a superintendente da Escola de Governo, Maricilda do Nascimento Farias, esse aumento da oferta de cursos irá proporcionar a qualificação nos 141 municípios do Estado. “Nós teremos capacidade tecnológica de atendermos todos os municípios de Mato Grosso”, destaca.

O assessor especial da Seges, Jardiel Cunha Nogueira, foi o responsável pelo desenvolvimento da plataforma EAD, junto à equipe da Superintendência da Escola de Governo. Ele destaca que toda a plataforma dos cursos foi desenvolvida sem nenhum custo adicional aos cofres públicos, através de parcerias com outros órgãos e secretarias.

“Garantimos o envolvimento dos parceiros para o sucesso dos cursos, a eficiência e economia de recursos. As videoaulas, por exemplo, foram gravadas e editadas pela equipe da TV Assembléia. Os professores que ministrarão os cursos são voluntários, que já fazem parte do quadro de servidores do governo do estado.”, informou o assessor.

No lançamento da plataforma, que acontecerá ainda este ano, serão disponibilizados dois cursos: Comunicar e Liderar e Licitação e Contratos. Cada um com 50 vagas e certificação de 20 horas/aula. Mais informações serão disponibilizadas em breve.