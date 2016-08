Duas empresas venceram o Pregão Eletrônico 044/2016 da Prefeitura de Várzea Grande, e irão realizar por R$ 1,7 milhão a manutenção corretiva e preventiva de mecânica em geral da frota de veículos da administração municipal

Conforme o resultado do certame, publicado no Jornal Oficial dos Municípios (AMM) que circula hoje, as empresas vencedoras foram a Revitalizar Comércio de Peças e Serviços Ltda - Me, cujo nome fantasia é “Revitalizar” com sede em Várzea Grande; e a A. L. C. Auto Center Ltda com sede em Cuiabá.

A Revitalizar ficou com maior lote no valor de R$ 939.875,00 mil, para executar o serviço de mecânica, funilaria e pintura, tapeçaria, elétrica, e aplicação de peças e acessórios, alinhamento e balanceamento e outros afins mecânicos. Os serviços serão realizados em veículos leves, motocicletas, ônibus e micro-ônibus.

Já a empresa A. L. C. Auto Center Ltda ficou com o lote no valor de R$ 783 mil para realizar serviço de mecânica, funilaria e pintura, tapeçaria, elétrica, sistema de condicionador de ar, alinhamento e balanceamento e outros afins mecânicos em geral e aplicação de peças e acessórios. Os serviços serão executados em caminhões, vans e máquinas de construção e agrícola.

Segundo consta no edital do certame, as empresas devem prestar os serviços pelo período de 12 meses.

Pregão eletrônico 044/2016 – O certame foi direcionado para contratação de empresa para manutenção corretiva e preventiva de mecânica em geral, (elétrica, funilaria, alinhamento, cambagem, troca de óleo, filtro, pintura em geral e sistema de injeção eletrônica em geral), e fornecimento de peças genuínas ou originais de fábrica/primeira linha e serviços de guincho e reboque para veículos, e motocicletas, independente de marca para atender a demanda da frota de veículos da Prefeitura de Várzea Grande.