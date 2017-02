VG Notícias Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro vistoria ponte do Rio Coxipó interditada nessa quinta (16)

A ponte do Rio Coxipó, com extensão de 130 metros e 11,8m de largura, que interliga o bairro Jardim Califórnia – Beira Rio, com a avenida Engenheiro Quidauguro Fonseca, no bairro Coophema, é vistoriada na manhã desta sexta-feira (17.02), pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), secretário de obras, Vanderlúcio Rodrigues e agentes da Defesa Civil. Por recomendação da Defesa Civil, a ponte foi interditada nessa quinta-feira (16.02).

O trânsito foi desviado para a Fernando Corrêa da Costa e Beira Rio e que causou grande congestionamento nesta manhã (17).

Emanuel Pinheiro deve se reunir com o secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos para discutir as providências a serem tomadas. A ponte faz parte das obras da Copa do Mundo de 2014. A obra custou ao Estado cerca de 4 milhões e foi executada pela empresa Comércio e Indústria Brasileira de Estruturas Pré-Moldadas.

Conforme a Defesa Civil, a ponte não apresenta problemas na estrutura, no entanto, já estava sendo monitorada pelos engenheiros técnicos por processo de “desbarrancamento” iniciado em novembro do ano passado. A ponte teve a situação piorada devido à cheia no Rio Coxipó.

Pinheiro garantiu que irá trabalhar com afinco para entregar este ponto de acesso o mais breve possível sem que ela represente risco à população cuiabana. O prefeito também vistoriou o Rodoanel e parte do Sucuri.

Ponte - Ela foi criada como rota alternativa de tráfego durante as grandes intervenções de mobilidade urbana nas principais vias de Cuiabá.

Moradores que trafegam pelo Bairros Jardim das Palmeiras, Parque Ohara, Chácara dos Pinheiros e demais bairros no entorno estão com dificuldades pela interdição.