O bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande, recebe obras de infraestrutura, por meio do programa de revitalização da malha viária, uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, onde serão aplicados R$ 8 milhões.

As obras incluem pavimentação de 50 quilômetros de ruas e avenidas, que contemplam 25 bairros, além da área central de Várzea Grande. Esta região é terceira etapa do projeto. Os trabalhos estão sendo coordenados pela Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo.

O titular da pasta, Luiz Celso de Moraes explica que todas as ruas intermediárias do Residencial Aeroporto serão contempladas com a revitalização da malha viária, uma vez que são vias que recebem um maior número de veículos, e por serem vias que interligam bairros com a região central. “Está é uma importante região onde se concentra um grande número de famílias. O local também se encontra em uma área privilegiada, próxima a escolas, universidade e o Aeroporto Marechal Rondon”.

O secretário lembra que a primeira etapa da operação de revitalização começou pelo bairro Novo Horizonte, onde oito ruas foram contempladas com novo pavimento em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUq) de espessura média de 4 cm (compactado), onde foram executados 2 quilômetros de pavimentação, cujas obras foram realizadas de acordo com a necessidade da intervenção.

E os trabalhos também avançaram em outras regiões. No bairro Centro Sul foi realizado obras de recape em várias ruas no entorno do Terminal André Maggi e da feira municipal. Já na região do grande Cristo Rei, as ações se concentraram na Cohab Dom Orlando Chaves, e na avenida 31 de Março. Todos os corredores do transporte coletivo também estão recebendo melhorias estruturais. Também serão contemplados nesta fase os bairros: Ouro Verde, Jardim Marajoara, São Simão, Cohab Canellas, Ipase, Jardim Imperador e Costa Verde.

Luiz Celso informou que o planejamento da Prefeitura Municipal estima obras de 200 quilômetros para os próximos quatro anos entre pavimentação, duplicação, recuperação de pavimento (tapa-buraco) e manutenção de ruas e avenidas já existentes.