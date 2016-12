Com o fechamento de 92 acessos irregulares na BR-163 durante 2016, a rodovia vai se tornando um local mais seguro para usuários e moradores de regiões próximas ao asfalto. As mudanças no segmento vêm ocorrendo desde 2014, quando a Rota do Oeste assumiu a responsabilidade por 850,9 quilômetros da BR-163, BR-364 e rodovia dos Imigrantes (BR-070).

Os acessos irregulares, especialmente os localizados em travessias urbanas, são uma realidade em Mato Grosso e colocam em risco motoristas e pedestres. Para evitar acidentes nesses pontos irregulares que geravam conflito, a Rota do Oeste fez um estudo aliado ao reordenamento de tráfego, que resultou no fechamento de vários pontos nos municípios de Itiquira, Rondonópolis, Várzea Grande, Acorizal, Diamantino, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Vera e Sinop.

“Muitos desses acessos foram abertos pela própria população para encurtar o caminho, mas é preciso ter a consciência sobre o risco. Estamos falando de uma rodovia movimentada, com maior parte do fluxo proveniente de caminhões, e as entradas e saídas de veículos e motos não podem ser aleatórias. É indispensável que os acessos sejam regulares, dentro das normas de segurança, efetivando um reordenamento do tráfego”, explica o gestor de Relacionamentos da Concessionária, Fábio Abritta.

O representante da Rota do Oeste destaca que o principal foco das concessões é a preservação de vidas e são inúmeras as atividades realizadas para alcançar esse objetivo, desde a duplicação da rodovia até medidas que chamam menos a atenção, mas que são fundamentais para garantir a segurança. “O trabalho é constante e vai agregando cada vez mais segurança ao segmento”.