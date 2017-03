Assessoria/ Prefeitura de Novo Horizonte do Norte-MT

Quatro pessoas morreram na noite dessa quinta-feira (09.03) na MT-338, no município de Novo Horizonte do Norte (a 663 km de Cuiabá), vítimas de um acidente automobilístico envolvendo um carro da Prefeitura de Novo Horizonte e um caminhão carregado de madeira.

De acordo com a Prefeitura, no acidente morreram a mulher do vice-prefeito (José Nilton de Brito), a senhora Ana Maria de Brito, 43 anos, a filha deles, Lívia Rafaela Oliveira de Brito, 16 anos e a sogra dele, Maria José de Oliveira, 74 anos. Além delas, o servidor público, Domício Góis, 65 anos, também morreu no acidente.

Conforme o município, Ana Maria ocupava o cargo de secretária municipal de Assistência Social, tinha viajado no veículo oficial da Prefeitura, Uno branco, para organizar uma festa em alusão ao Dia Internacional da Mulher comemorado na quarta-feira (08.03), mas que seria realizado nesta sexta-feira (10.08).

Segundo a Prefeitura, o carro bateu na traseira do caminhão carregado de madeira porque o mesmo estava sem sinalização traseira. O motorista do caminhão fugiu do local do acidente.

O prefeito da cidade, Silvano Pereira Neves, decretou luto oficial por três dias. O velório das vítimas deve acontecer nesta sexta-feira na Câmara de Vereadores do município.