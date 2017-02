Os eleitores de Várzea Grande que ainda não fizeram o cadastramento biométrico devem acessar o Portal do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso na internet ( www.tre-mt.jus.br ) ou ligar na Ouvidoria Eleitoral 0800.647.8191 para agendar o atendimento. A orientção vale também para que mora no município de Sinop.

De acordo com TRE/MT, eEm Cuiabá e nos demais e em outros municípios de Mato Grosso (Alta Floresta, Alto Araguaia, Arenápolis, Barão de Melgaço, Barra do Garças, Cáceres, Mirassol D'Oeste, Sorriso, Tangará da Serra) que também estão em biometria, o atendimento acontece por ordem de chegada.

Os cidadãos enquadrados no atendimento prioritário estão dispensados do agendamento. São eles: gestantes, idosos acima de 60 anos, pessoas portadoras de alguma deficiência e pessoas com crianças de colo. Também não precisam agendar atendimento os eleitores que querem obter guias de multas e certidão de quitação eleitoral.

Em Várzea Grande o cadastramento biométrico é realizado na Central de Atendimento ao Eleitor, na Avenida Couto Magalhães. A 49ª Zona Eleitoral, situada no bairro Cristo Rei, atende apenas os eleitores cadastrados nessa zona eleitoral.

Já em Sinop o eleitor pode ser atendido nas centrais de atendimento ao eleitor situadas na 32ª Zona Eleitoral (Avenida das Figueiras, n. 980, setor comercial norte) e na 22ª Zona Eleitoral (Rua das Grevileas, n. 442, setor comercial sul).

Em Cuiabá o atendimento acontece na Casa da Democracia (avenida Historiador Rubens de Mendonça – CPA – nº 4.750, ao lado da sede do Tribunal. Os eleitores são atendidos das 7h30 às 13h30, por ordem de chegada.

Documentos necessários - Para fazer o cadastro biométrico o eleitor deve apresentar um documento oficial de identidade (RG, CNH, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional, e outros definidos em lei) e comprovante de residência (conta de luz, água, telefone, boleto de IPTU, contrato de aluguel, dentre outros definidos pelo Juiz Eleitoral.

Homens com mais de 18 anos e que irão requerer a primeira via do título (alistamento), devem também apresentar o comprovante de quitação com o serviço militar. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é aceita como documento de identificação para fins de alistamento eleitoral.