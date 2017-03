O ministro do Supremo Tribunal federal (STF), Dias Toffoli, negou Habeas Corpus (HC) ao jornalista Antônio Carlos Milas de Oliveira, preso em novembro de 2016, acusado da prática do crime de extorsão.

Milas, que é proprietário do “Grupo Milas de Comunicação (Jornal Centro Oeste Popular)”, e seus dois filhos: Max Feitosa Milas, dono do Notícia Max, e Maycon Feitosa Milas, o editor chefe do Brasil Notícias, Naedson Martins da Silva e o jornalista Antônio Peres Pacheco, foram presos em fevereiro de 2016, em decorrência da operação “Liberdade de Extorsão”, deflagrada pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz). Com exceção de Antônio Carlos, que foi preso novamente pelo mesmo crime em 11 de novembro, todos respondem por ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado (MPE/MT), pela prática do crime de “extorsão”, em liberdade.

Eles são acusados de coagir e extorquir pessoas, principalmente agentes políticos importantes, empresários com contratos no poder público, os quais foram obrigados a pagar quantias vultuosas, entre R$ 100 a 300 mil, para não terem informações divulgadas nos veículos sobre supostas irregularidades em contratos administrativos, corrupção ativa e passiva, entre outras negociatas. Na lista de vítimas constam: Silval Barbosa (PMDB), Pedro Nadaf, William Mischur, Filinto Muller, entre outros.

No STF, a defesa do jornalista aduz que o título da prisão preventiva do paciente é desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a necessidade da medida, bem como estariam ausentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A defesa argumenta ainda, que o jornalista é primário, detentor de residência fixa e ocupação lícita e que ele faria jus à prisão domiciliar, pois “é filho do senhor Carlos Rodrigues de Oliveira, atualmente contando com 82 anos, que para sobrevir, precisou se mudar para o sítio onde o paciente desenvolvia a atividade de piscicultura. Nessa condição, passou a tomar a lida da atividade de piscicultura o que, useiro e vezeiro, compromete seu estado de saúde já bastante debilitado.” Liminarmente a defesa requer, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do jornalista seja revogada ou convertida em domiciliar.

No entanto, em sua decisão, Dias Toffoli não conheceu do pedido, pois, segundo o ministro, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável supressão de instância, o que é inadmissível.

“Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça” cita Toffoli ao julgar prejudicado o HC: “Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar” decidiu.