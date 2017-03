Preso em 17 de fevereiro deste ano, com duas menores em um motel na avenida Miguel Sutil, na Capital, o advogado Valdir Miquelin, 50 anos, teve seu pedido de liberdade negado pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT) Gilberto Giraldelli.

O advogado, que é conselheiro suplente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso (OAB/MT), foi preso no momento em que saia do motel com as menores, sendo uma de 15 e outra de 12. Aos policiais, ele confessou que manteve relações sexuais com a menina de 15 anos na frente da menor de 12.

Ele está detido, preventivamente, no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).