A Defesa Civil informou nessa terça-feira (14.02) que devido ao intenso período de chuvas em Cuiabá, existe risco de alagamentos no entorno do Rio Coxipó.

Conforme relata o coordenador do órgão, José Pedro Ferraz Zanetti, a possibilidade do “transbordamento” do rio pode causar prejuízos materiais e risco de morte, mesmo sem chuvas significativas nos próximos dias. A orientação da Defesa é para que a população se mantenha em alerta, a partir da madrugada desta quarta-feira (15).

“A defesa civil recomenda aos moradores, do entorno do Rio Coxipó, especialmente os bairros Jardim dos Ipes e Jardim Universitário, que comecem a levantar móveis e se for viável, orientamos para que deixem suas residências. Principalmente quem tem crianças e idosos”, enfatizou Zanetti.

Segundo a Defesa Civil, o Rio Coxipó, tem o nível normal de 1,4 metros, entretanto, com as fortes chuvas já ultrapassou o alerta vermelho e está na marca de 5,88. Dessa forma, o risco de transbordar é eminente.

Conforme o diretor, para o Rio Cuiabá, ainda não há alerta. Todavia, ressalta que está em estado de atenção. Nessa terça durante aferição, o nível apontou 5,27 metros, sendo que seu alerta de risco acontece quando a marca de 8,5 é atingida.

O órgão, também, informa que havendo qualquer emergência, o cidadão poderá entra em contato com os Bombeiros, através do 193 ou com o o coordenador Zanetti no (65) 99307-4846.