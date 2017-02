Assessoria

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) lançou na manhã desta segunda-feira (13.02) a operação “Inadimplência Zero”. Seis equipes de corte, fiscalização e reativação percorreram a região Central do município.

De acordo com o diretor-presidente da Autarquia, Ricardo Araújo Azevedo, a região é um dos maiores gargalos de inadimplência em Várzea Grande e o objetivo é de conscientizar a população.

“Esperamos a conscientização dos contribuintes com essa operação. Á água é essencial e esperamos que os inadimplentes paguem, assim, geramos recursos para o DAE e investimos mais para melhorar o atendimento a população”, explica.

A expectativa é que as equipes percorram por quatro dias as ruas da região, e que todos os bairros de Várzea Grande sejam fiscalizados até o fim do ano. Além da inadimplência, os técnicos estão atentos às ligações clandestinas, o famoso “gato”.

Ainda conforme Ricardo, os reativadores também estarão nas ruas, para que as pessoas que quitarem suas dívidas tenham a água religada. “Após o corte, quem efetuar o pagamento, colocar a conta em dia, terá a água reativada”.

Segundo o diretor comercial, Alessandro Campos, a arrecadação para o município do porte de Várzea Grande ainda é muito pequena.

“Muitos contribuintes não estão atentos à demanda da cidade. Estamos fazendo este trabalho para que eles possam procurar nosso atendimento e regularizar as dívidas, para que haja um aumento da arrecadação e melhoria na distribuição d’água”.