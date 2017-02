Assessoria

Equipes do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) auxiliaram equipes do Corpo de Bombeiros no combate a dois incêndios nesta terça-feira (07.02) em Várzea Grande e Cuiabá.

Na manhã de hoje, três caminhões pipa foram encaminhados a empresa agrícola Casa da Lavoura, na avenida da FEB, em Várzea Grande. As chamas atingiram um mezanino na parte superior da empresa.

Além do DAE, a Guarda Municipal auxiliou os bombeiros com a interdição do local.

Por volta das 17h, o Departamento encaminhou caminhões pipa para controlar o incêndio a uma loja de embalagens e produtos químicos para piscinas, na avenida das Torres, em Cuiabá.

O incêndio foi contido pelo Corpo de Bombeiros, mas toda a loja e parte de uma residência vizinha foram atingidas. Ninguém se feriu no local, e as causas do acidente serão investigadas.