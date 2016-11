A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) fará a divulgação oficial dos dados sobre o desmatamento ilegal em Mato Grosso, que apresentaram uma redução de 19% entre agosto de 2015 e agosto de 2016. Também apresentará um plano de ações para 2017 que visa avançar na proteção das florestas.

O evento será realizado nesta sexta-feira (25.11), às 08h30, no Auditório Pantanal da Sema, durante uma reunião das instituições que compõem a comissão executiva do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado de Mato Grosso (PPCDQ-MT), como Corpo de Bombeiros, Ministério Público Estadual (MPE), Ibama, Funai, instituições do setor produtivo, secretarias estaduais, etc.

As equipes de dados estatísticos e de fiscalização estarão reunidas para oferecer esclarecimentos sobre os dados do último ano e também fazer uma linha histórica dos últimos três anos, reunindo informações sobre os principais municípios onde é registrado o desmatamento ilegal e as ações de combate e controle do Estado.