Em 2017, Cuiabá deverá ter 22 dias de feriados ou pontos facultativos nos órgãos e repartições públicas da capital. O decreto com as datas comemorativas do próximo ano foi assinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) e publicado no Diário Oficial de Contas publicado na última quinta-feira (09.02).

No total, serão 13 dias de feriado e nove de pontos facultativos - entre eles no Carnaval e Quarta-feira de Cinzas. Novembro e dezembro serão os meses com maior quantidade de feriados e pontos facultativos, com quatro dias cada.

Conforme o decreto, as datas declaradas comemorativas não geram direitos nem descanso remunerado. Fica a cada entidade de classe ou instituição a determinação de suspensão de expediente nesses dias, desde que isso seja comunicado com cinco dias úteis de antecedência.



Confira a lista divulgada pela prefeitura de Cuiabá:

1º de Janeiro: Dia da Fraternidade Universal, Dia da Paz Mundial – feriado nacional;

27 e 28 de Fevereiro: segunda e terça-feira de Carnaval – ponto facultativo;

1º de Março: Quarta-Feira de Cinzas - ponto facultativo com expediente após as 14h;

08 de Abril - Aniversário de Cuiabá - feriado municipal;

14 de Abril: Paixão de Cristo - feriado nacional;

21 de Abril: Dia de Tiradentes - feriado nacional;

1º de Maio: Dia do Trabalho - feriado nacional;

15 de Junho: Corpus Christi – feriado nacional;

16 de Junho: ponto facultativo;

07 de Setembro: Independência do Brasil – feriado nacional;

12 de Outubro: Nossa Senhora Aparecida – feriado nacional;

13 de Outubro: ponto facultativo;

28 de Outubro: Dia do Servidor Público – ponto facultativo;

02 de Novembro: Dia de Finados – feriado nacional;

03 de Novembro: ponto facultativo;

15 de Novembro: Proclamação da República – feriado nacional;

20 de Novembro: Homenagem a Zumbi dos Palmares – feriado municipal;

08 de Dezembro: Dia de Nossa Senhora da Conceição – feriado municipal;

22 de Dezembro: ponto facultativo;

25 de Dezembro: Natal – feriado nacional;

29 de Dezembro: ponto facultativo;