O secretário de Estado das Cidades, Wilson Santos, em visita ao município de Barão de Melgaço (a 128 km de Cuiabá) nesse sábado (18.02) afirmou que os moradores da cidade terão em breve acesso à água tratada de qualidade. Isso será possível com a construção e a readequação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade.

O gestor declarou ao prefeito Elvio de Souza Queiroz que a obra é uma prioridade do Governo do Estado e será edificada com contrapartida de emenda parlamentar. O investimento total previsto é de R$ 2,79 milhões.

"Temos um problema aqui que está imanando nossa atenção: a Estação de Tratamento de Água (ETA). Essa obra terá ajuda do deputado federal Fábio Garcia e será construída numa parceria entre o parlamentar e o Governo Pedro Taques. Já o projeto será executado em conjunto com a Universidade Federal de Mato Grosso", explicou o secretário ao chefe do executivo municipal e mais nove vereadores da cidade durante uma reunião na Câmara Municipal.

Segundo Wilson, estão garantidos para a edificação da estação de água ao menos R$ 1 milhão, fruto de emenda. O restante virá dos cofres do Estado.

Durante a audiência, o secretário relatou às autoridades presentes que a visita a Barão de Melgaço foi uma determinação do governador, com o objetivo de ver as necessidades da região e ouvir as demandas. "Os municípios que compõem o Vale do Rio Cuiabá terão atenção especial do governo", ressaltou Wilson Santos.

O prefeito e os vereadores externaram ao titular da Secretaria das Cidades os gargalos do município, enfatizando a questão da dificuldade no tratamento e distribuição de água à população local. "Hoje temos uma deficiência muito grande de tratamento da água levada a nossa comunidade. Há 30 anos construíram uma ETA que beneficiava basicamente trinta imóveis, e hoje nós estamos com mais de 2,2 mil imóveis sendo abastecidos por essa mesma Estação de Tratamento", relatou o prefeito Elvio Queiroz.

Os vereadores discorreram, de forma geral ao secretário, que o produto que chega às torneiras das casas dos moradores de Barão não é próprio para o consumo e que o tema precisa será solucionado rapidamente. "Precisamos de ajuda do Governo para isso", acrescentou o presidente da Câmara dos Vereadores, Joilson Gonçalves.

O vereador Milton Paulo da Silva destacou ainda que atualmente cerca de duas mil pessoas estão recebendo água sem qualidade e isso precisa mudar. "Necessitamos solucionar o problema com maior brevidade possível", destacou.

O deputado estadual Allan Kardec, que acompanhou a visita, afirmou que a situação da água em Barão de Melgaço é de calamidade pública. "A água hoje está chegando aos moradores hoje é praticamente a do rio. Isso é uma calamidade", disse ele, alegando que dará toda ajuda possível à cidade.

A necessidade de reestruturação da rede de abastecimento de água de Barão veio à tona no ano passado após a realização de estudos técnicos do Programa Municipal de Saneamento Básico (PMSB), fruto de convênio entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), UFMT e Secid, executado em 108 municípios mato-grossenses. Na ocasião, técnicos do PMSB detectaram coliformes fecais na água que chega à população local, o que levou o município a decretar situação de emergência em agosto de 2016