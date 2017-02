Durante o feriado prolongado de Carnaval, órgãos do Executivo estadual estarão de portas fechadas, com exceção dos serviços essenciais, como a segurança, que funcionará em regime de plantão mantendo o atendimento à população. Conforme o decreto nº 776, de 27 de dezembro de 2016, os dias 27 e 28 (segunda e terça-feira) são ponto facultativo de Carnaval, e no dia 1º de março, quarta-feira de Cinzas, o expediente do funcionalismo público retorna com atendimento normal a partir das 13h.

Para quem utiliza o Restaurante Prato Popular, que fica localizado no bairro Bandeirantes em Cuiabá, o serviço estará fechado entre segunda e quarta-feira, e volta a atender na quinta-feira (02.03) das 11h às 13h, conforme a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas). A unidade presta auxílio e segurança alimentar para a população em situação de vulnerabilidade social.

O Ganha Tempo da Praça Ipiranga, na Capital, abre no sábado (25.02) e depois retoma o atendimento às 13h da quarta-feira (01.03) e na quinta-feira (02) retoma o funcionamento normal da unidade que é das 07h30 às 17h30. Já o Ganha Tempo do Várzea Grande Shopping atende até sexta-feira e volta a atender a população às 13h da quarta-feira (01.03). O horário de funcionamento dessa unidade é das 10h às 19h. O Sine Matriz também retoma o atendimento normal na quinta-feira, das 07h30 às 13h30 .

Saúde - Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES) estarão fechados durante o feriado o Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (Lacem), o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correa (Cridac), o Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), o Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade e o Hemocentro. Na quarta-feira (01.03) o funcionamento destes órgãos será normal a partir das 13h.

Segurança - A Segurança Pública é um serviço essencial, por isso apenas as unidades administrativas irão parar durante o período festivo. A Polícia Militar de Mato Grosso vai empregar um efetivo de 1,3 mil policiais e 230 viaturas além do disponível normalmente. O reforço policial começará a partir de sexta-feira (24.02) e seguirá até a quarta-feira de Cinzas (01.03) em todas as cidades do Estado e também em distritos.

O Instituto Médico Legal (IML), assim como as delegacias Especializadas de Homicídio (DHPP), de Trânsito (Deletran), e a de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), estarão em regime de plantão atendendo a sociedade normalmente.

Já as Delegacias Especializadas de Roubos e Furtos de Cuiabá e Várzea Grande, trabalharão sob regime de sobreaviso. A Derf Cuiabá terá uma equipe de plantão para atendimento presencial de roubos em residência, que envolvam restrição à liberdade da vítima.

Em Cuiabá e Várzea Grande as unidades da Central de Flagrantes, do bairro Planalto, e a Central de Ocorrências, da Prainha, além da Central de Flagrantes, em frente ao aeroporto de Várzea Grande, estarão funcionando normalmente, e devem centralizar os procedimentos de Boletins de Ocorrências. No entanto, após o feriado, as ocorrências serão distribuídas às unidades especializadas que serão responsáveis por conduzir as investigações.

Interior do estado - Nas cidades do interior, as Delegacias de Polícia já atuam sob regime de plantão, 24 horas por dia, e deverão continuar com este atendimento durante o feriado de Carnaval. A intenção é que em nenhum momento seja interrompido o atendimento à população e aos policiais que venham a encaminhar detidos às respectivas unidades para lavratura de flagrantes.

Boletim de Ocorrência Online