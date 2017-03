O comprovante de rendimentos (Cédula C) dos servidores ativos, inativos, e pensionistas do Estado de Mato Grosso já pode ser consultado pelo site da Secretaria de Gestão. O documento é referente ao ano base de 2016, e obrigatório para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Pessoas físicas que obtiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado devem encaminhar a declarção.

O comprovante contém os rendimentos pagos pelo Estado, e o Imposto de Renda retido na fonte. Ao acessar o site da Secretaria de Gestão, o servidor deve clicar na opção “Cédula C”, ao invés de entrar no site da secretaria. Após isso, basta completar os campos com a matrícula, o Cadastro da Pessoa Física (CPF), e o tipo de login (servidor ou pensionista). Ao final do preenchimento, será gerada a Cédula C.

Não perca o prazo - O prazo de entrega do Imposto de Renda 2017 começa no dia 2 de março, e termina em 28 de abril, segundo informações da Receita Federal. Está disponível no site da Receita Federal para download o Programa Gerador da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2017 (DIRPF 2017). Por meio deste programa é possível preencher a declaração e envià-la à Receita.

Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, recebem mais cedo as restituições do Imposto de Renda – caso tenham direito a ela. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. Ao todo serão liberados 7 lotes, primeiro está previsto para o dia 16 de junho, e o último para 15 de dezembro.

Em caso de dúvidas relacionadas a Cédula C entrar em contato com a Superintendência de Gestão de Folha de Pagamento da Seges pelo telefone (65) 3613-3604.