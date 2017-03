Rafaella Zanol/Secid-MT

Após três meses de trabalho intenso, a estrutura completa do Complexo Viário Deputado Walter Rabello, o Complexo do Tijucal, no Coxipó, em Cuiabá, será entregue à população e aberta ao tráfego nesta terça-feira (07.03) às 9h30. A obra referente à trincheira do complexo foi finalizada no início do mês de março, recebeu sinalização e paisagismo.

O governador do Estado, Pedro Taques (PSDB), e o secretário de Estado das Cidades, Wilson Santos, atestaram a qualidade dos serviços durante vistoria feita no carnaval e deram o aval para liberação. No total, o empreendimento apresentou custo final de R$ 33,2 milhões.

O Complexo do Tijucal, como é conhecido, faz parte dos Termos de Ajustamento de Gestão (TAGs) assinados no fim de 2015 pelo governo do Estado, via Secretaria das Cidades, empresas e o Tribunal de Contas do Estado (TCE) para finalizar as obras da Copa. A obra em questão é o décimo contrato previsto no termo a ser concluído.

Os trabalhos na entrada do bairro Tijucal foram retomados no início de dezembro do ano passado depois de gestão do secretário Wilson Santos, que, por determinação do governador Pedro Taques, tomou como prioridade a conclusão das obras idealizadas para a Copa do Mundo, da qual Cuiabá foi sede em 2014. “O Complexo Viário Deputado Walter Rabello é mais uma obra da Copa entregue. O governador nos determinou, como prioridade, a conclusão das obras do Mundial e assim estamos trabalhando”, destacou Wilson.

O secretário pontuou ainda que o nome dado ao complexo trata-se de uma homenagem ao deputado falecido Walter Rabello, que além de atuar para melhoria da cidade, era morador da região do Coxipó. “A homenagem que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso faz ao deputado Walter Rabello é justa e oportuna, pois ele foi um jornalista e político que cobrou muito essas adequações viárias”, ponderou o titular das Cidades.

Tráfego intenso - A obra do complexo viário estava na reta final, com 78% dos serviços concluídos. Na última fase, foram realizados trabalhos de drenagem, pavimentação, sinalização na parte interna da trincheira que compreende o empreendimento, bem como o paisagismo. “Estamos trabalhando intensamente para entregar à população uma obra realmente acabada, primando pela qualidade”, afirmou o secretário adjunto de Obras da Baixada Cuiabana, Josemar de Araújo Sobrinho, que na etapa de paisagismo contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Cuiabá.

A estrutura integra uma trincheira de 740 metros de extensão entre a BR-364 até a avenida Archimedes Pereira Lima, e um viaduto de 520 metros de extensão, que liga a BR-364, passando pelo trevo de acesso do bairro Tijucal, até a avenida Fernando Corrêa da Costa.

A conclusão da trincheira garantirá maior fluidez no tráfego da região, segundo os técnicos, reduzindo os congestionamentos. Para se ter uma ideia, chegam a circular pela região do complexo, no Coxipó, cerca de 8 mil veículos por hora, em momentos de pico. “Complexo viário é o mais movimentado da cidade e por isso sua importância”, complementa o secretário Wilson Santos.

Contrato - O contrato referente ao complexo do Tijucal, com aditivos, chegou a um orçamento de R$ 33,2 milhões e no momento de homologação dos TAGs, em fevereiro de 2016, tinha um saldo financeiro de R$ 7,6 milhões.

A obra foi executada pelo consórcio EEF, formado pelas empresas Engepontes, Enpa e Funsolos.