Uma Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), presidida pelo deputado Allan Kardec (PT), e o membro titular deputado Jajah Neves (PSDB) tentam sanar o problema da falta da quadra esportiva na Escola Estadual de 1º e 2º Graus Maria Leite.

Segundo a comissão, a escola construída em 1985, no governo de Júlio José de Campos conta atualmente com 985 alunos matriculados nos três turnos. Atualmente, a comunidade escolar sente orgulho do time de futsal da escola, representar Mato Grosso, no campeonato brasileiro feminino da categoria, que será disputado em Natal (RN), no mês de agosto.

Segundo o diretor da escola, Fabrício Eduardo Fernandes, todas as demandas que a escola necessitam já foram protocoladas na própria Seduc, no entanto ele não teve resposta do órgão. “Nossa realidade se arrasta há alguns anos e resolvemos buscar a colaboração dos deputados para resolver nosso problema. Temos uma quadra precária para a prática esportiva, onde os alunos sofrem com a falta de cobertura no local”, lembrou o diretor, falando também que a quadra é usada ainda para a realização de outros eventos sociais.

A falta de realização das aulas de educação física foi outro ponto destacado pela direção e pelo corpo docente da escola. “Esse problema já foi denunciado inclusive ao Ministério Público do Estado (MPE), mas não tivemos nenhum respaldo até o momento. Não podemos sacrificar os alunos a ficar debaixo de sol forte causando danos à saúde, por isso as aulas foram suspensas por tempo indeterminado”, relatou o professor de educação física da “Maria Leite Marcoski”, Marcos Tulio.

Durante a visita técnica, o presidente da comissão, deputado Allan Kardec (PT), demonstrou preocupação com os alunos e se comprometeu a resolver a situação. "Fiquei preocupado com os alunos que precisam utilizar a quadra para a prática de educação física, pois o local só pode ser útil no período noturno. Vamos mudar essa situação junto à Seduc enviando um relatório na próxima segunda-feira (22) mostrando o problema”, explicou Kardec.

Já o deputado Jajah Neves argumentou que o local é humanamente impossível para a prática de exercícios físicos e treinamentos no período da tarde. Diante disso, vai acompanhar a montagem do relatório da Comissão com as reivindicações da escola para depois encaminhar à Seduc.

Vale lembrar que a equipe técnica da Comissão de Educação formalizou convite para a Seduc providenciar um representante do órgão durante a visitação na escola, mas nenhum membro da secretaria esteve no local.

Com informações assessoria AL